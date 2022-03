Bilardo scopre in tv della morte di Maradona: la reazione è da brividi [FOTO]

SportFair

E’ passato più un anno dalla morte di Diego Armando Maradona, la notizia aveva sconvolto tutti gli appassionati di calcio e soprattutto gli argentini. Adesso anche Carlos Bilardo, ex ct dell’Argantina campione del mondo 1986, ha scoperto della morte dell’ex Pibe de Oro. L’allenatore considerava Maradona come un figlio, il rapporto tra tecnico-calciatore e poi uomo era veramente eccezionale. Bilardo è malato da tempo, da maggio 2018 è affetto dalla sindrome di Hakim-Adams, si tratta di una malattia neurodegenerativa che lo costringe a continue cure.

Carlos Bilardo era all’oscuro della morte di Maradona, sarebbe stato un duro colpo in una situazione delicata di salute. Adesso ha appreso la notizia guardando la nuova serie tv a lui dedicata. Ad un certo punto ha letto sullo schermo ’25 novembre 2020, muore Diego Armando Maradona’ e ha ascoltato le parole del pm di San Isidro sul decesso dell’ex Pibe de Oro. La reazione di Bilardo? E’ rimasto in silenzio, l’unico gesto è stato quello di stringersi le mani. E’ quanto svelato da un giornalista argentino in un articolo pubblicato su ‘Cenital’.