La nuova Mercedes è irregolare? Le parole di Binotto, Verstappen e Ross Brawn

Si è conclusa una giornata importante dei test in Bahrain: il tempo più veloce è stato quello di Gasly, si confermano in grande forma le Ferrari che si candidano ad un ruolo da protagonista. Sainz e Leclerc hanno chiuso rispettivamente al secondo e terzo posto. Fuori dalla top 10 Lewis Hamilton, 11°, mentre Russell ha chiuso all’ottavo posto. La Mercedes ha fatto discutere per le novità portate in pista, sull’argomento ha deciso di parlare Mattia Binotto: “come è stato sottolineato anche da Toto Wolff, per la messa in pista di questa vettura è stato necessario passare attraverso una verifica della FIA. Sarei sorpreso che vi fosse qualcosa di illegale. Certo, la soluzione agli specchietti ci ha stupito. Dobbiamo parlarne, altrimenti si potrebbe pensare che questi possano avere anche una funzione aerodinamica”, ha detto a Auto, Motor und Sport.

Indicazioni anche da Ross Brawn: “ci sarà un sacco di dibattito sulla sua interpretazione. Da parte nostra abbiamo chiuso centinaia di scappatoie nel regolamento e vale il rispetto dell’obiettivo posto dalle regole. Anche la rigidità del fondo sarà un argomento di discussione. I team capiranno quale sarà la migliore rigidità, anche per quanto riguarda l’ala posteriore, per cui la FIA ha predisposto prove di carico. Quando le squadre presentano concetti estremi, non vengono penalizzate automaticamente e la FIA osserverà tutto. Una squadra potrebbe presentare soluzioni a cui la FIA non aveva pensato e in quel caso verranno esaminate”, le parole a F1 TV.

Infine Verstappen: “ci stiamo concentrando su noi stessi, l’ho sempre detto. Dobbiamo ancora capire come sfruttare al meglio il nostro pacchetto, visto che parliamo di vetture completamente nuove rispetto alle precedenti”.