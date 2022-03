La MotoGP si sposta a Mandalika: orari e dirette tv del Gp d’Indonesia

SportFair

Dopo una settimana di stop a seguito delle forti emozioni del Gp del Qatar di MotoGP, dove l’Italia ha dominato con 3 vittorie su tre, nelle tre categorie, con Migno, Vietti e Bastianini, i piloti si preparano ad affrontare un nuovo avvincente round.

Il motomondiale si sposta in Indonesia per un nuovo weekend di gara, sul circuito di Mandalika. I piloti hanno effettuato dei test su questo circuito, inaugurato lo scorso novembre, e adesso ci torneranno per gareggiare.

Occhi puntati sulla Ducati, che tenterà il riscatto dopo l’esordio deludente di Pecco Bagnaia, a anche su Bastianini che cercherà di ripetersi. Marquez punterà a migliorarsi ancora dopo il 5° posto del Qatar, e Quartararo e la Yamaha cercheranno di essere protagonisti.

Sveglia presto per il weekend di gara indonesiano: le prove libere si disputeranno nella notte italiana, mentre le qualifiche e la gara di MotoGP la mattina alle 8.00.

Il weekend di gara di Mandalika sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky, mentre una sintesi di qualifiche e gare andranno in onda in chiaro su Tv8 rispettivamente sabato alle 13 e domenica dalle 12.15.

Gli orari del GP d’Indonesia

Giovedì 17 marzo

10.00 conferenza stampa piloti

Venerdì 18 marzo

02.00 FP1 Moto3

02.55 FP1 Moto2

03.50 FP1 MotoGP

06.15 FP2 Moto3

07.10 FP2 Moto2

08.05 FP2 MotoGP

Sabato 19 marzo

02.00 FP3 Moto3

02.55 FP3 Moto2

03.50 FP3 MotoGP

05.35 Qualifiche Moto3

06.30 Qualifiche Moto2

07.25 FP4 MotoGP

08.05 Qualifiche MotoGP

Domenica 20 marzo

03.00 Warm up Moto3

03.20 Warm up Moto2

03.40 Warm up MotoGP

05.00 Gara Moto3

06.20 Gara Moto2

08.00 Gara MotoGP