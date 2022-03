Nel nome di Fausto Gresini, la moglie in lacrime dopo il successo di Bastianini: “emozione pazzesca” [VIDEO]

Il mondo dello sport riesce a regalare grosse emozioni. E’ stata una gara speciale nel campionato di MotoGp, il gran premio del Qatar si è concluso con il trionfo di Enea Bastianini. Inizia alla grande la stagione per i colori italiani, peccato per la caduta di Bagnaia.

La dedica di Enea Bastianini è stata speciale, il successo è tutto per Fausto Gresini, morto a febbraio 2021 per complicanze da Covid. Nadia Gresini, moglie dell’ex pilota, ha seguito gli ultimi giri in lacrime.

Con la voce rotta dall’emozione ha poi commentato il successo di Enea Bastianini. “E’ stata un’emozione unica, pazzesca. Enea è fantastico, è un talento, è una persona splendida. Questa vittoria la dedico a mio marito”.

There will not be a single dry eye over at @GresiniRacing! @Bestia23 HAS DONE IT! #QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/n6nzvGEunJ

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 6, 2022