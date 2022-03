La Haas ha deciso: Magnussen torna in F1, sarà lui il sostituto di Mazepin

SportFair

Dopo la decisione di licenziare Nikita Mazepin, la Haas ha avuto pochi giorni per decidere il sostituto per la nuova stagione di F1, che partirà il 20 marzo.

La squadra statunitense ha scelto che sarà Magnussen a guidare al fianco di Mick Schumacher, il danese ha firmato un contratto pluriennale con il pilota danese.

Magnussen guiderà per la prima volta la VF-22 del team nei test ufficiali pre-stagionali al Bahrain International Circuit, dal 10 al 12 marzo, unendosi a Schumacher e al collaudatore e pilota di riserva Pietro Fittipaldi durante i test.

Magnussen (29), un veterano di 119 partenze in carriera in Formula 1 – con un podio al suo debutto nel 2014, in precedenza ha corso per il team Haas F1 tra il 2017 e il 2020 dopo essere atterrato nella casa di proprietà americana dopo aver lavorato con McLaren e Renault. Il pilota nato a Roskilde ha ottenuto il suo nono posto in carriera nel Campionato Piloti di Formula 1 con il team Haas F1 nel 2018, segnando tra i primi 10 piazzamenti in 11 gare su 21 nella VF-18, tra cui un paio di quinti posti in Bahrain e Austria. Magnussen ha accumulato 79 partenze durante il suo primo incarico con la squadra di Kannapolis: la sua ultima gara di quel periodo è arrivata al Gran Premio di Abu Dhabi nel dicembre 2020.

Magnussen ha continuato a dimostrare la sua passione per le corse per tutto il 2021. Vincitore di una gara nell’IMSA SportsCar Championship con Chip Ganassi Racing, il danese ha aggiunto altri quattro podi alla sua prima campagna negli Stati Uniti. La stagione 2021 includeva anche un debutto in gara alla 24 Ore di Le Mans gareggiando per High Class Racing nella categoria LMP2 insieme a suo padre Jan Magnussen e una partenza IndyCar una tantum per Arrow McLaren SP a Road America.

“Sono lieto di dare il benvenuto a Kevin Magnussen di nuovo nell’Haas F1 Team“, ha commentato Guenther Steiner, Team Principal dell’Haas F1 Team. “Quando cercavamo un pilota che potesse portare valore alla squadra, per non parlare della grande esperienza in Formula 1, Kevin è stata una decisione semplice per noi. La disponibilità immediata di Kevin significa che possiamo attingere a lui come risorsa per i test pre-stagionali insieme a Mick Schumacher e Pietro Fittipaldi. Pietro sarà il primo in questa settimana con mezza giornata di test di giovedì – questa è una grande opportunità per lui, con Mick e Kevin che faranno il resto prima del Gran Premio del Bahrain”.

“Ovviamente ero molto sorpreso, ma ugualmente molto entusiasta di ricevere la chiamata dall’Haas F1 Team“, ha dichiarato Magnussen. “Guardavo in una direzione diversa rispetto ai miei impegni per il 2022, ma l’opportunità di tornare a gareggiare in Formula 1, e con una squadra che conosco molto bene, era semplicemente troppo allettante. Devo davvero ringraziare sia Peugeot che Chip Ganassi Racing per avermi rilasciato prontamente: entrambe sono grandi organizzazioni. Naturalmente, voglio anche ringraziare Gene Haas e Guenther Steiner per la possibilità di riprendere la mia carriera in Formula 1: so quanto siano competitivi entrambi e quanto siano desiderosi di tornare a gareggiare settimana dopo settimana. Abbiamo avuto una solida relazione e la nostra associazione positiva è rimasta anche quando me ne sono andato alla fine del 2020. Sono stato informato il più possibile sullo sviluppo del VF-22 e sul potenziale nel pacchetto. C’è del lavoro da fare ma sono entusiasta di farne parte. Non vedo l’ora di tornare al volante di una vettura di Formula 1 in Bahrain“.