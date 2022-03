La Formula 1 si sposta a Jeddah: gli orari del Gp dell’Arabia Saudita e dove vederlo in tv

SportFair

Il primo Gp della stagione 2022 di Formula 1 ha regalato intense emozioni: la Ferrari ha ritrovato la vittoria 903 giorni dopo l’ultimo successo, con una fantastica doppietta con Leclerc e Sainz in Bahrain.

La Formula 1 non si ferma! Dopo un mix di emozioni pazzesche, i piloti tornano subito in pista e lo fanno a Jeddah, dove domenica si corre il Gp dell’Arabia Saudita. La Ferrari cercherà di ripetersi, mentre la Red Bull andrà a caccia del riscatto dopo il ritiro di Verstappen e Perez. La Mercedes cercherà di lavorare ancora sulla sua monoposto per migliorare e poter essere in battaglia con i migliori.

Il Gp dell’Arabia Saudita sarà trasmesso in esclusiva sui canali Sky, mentre su TV8 saranno trasmesse in chiaro qualifiche e gara, in differita, rispettivamente sabato alle 20.15 e domenica alle 19.30.

Gli orari del Gp dell’Arabia Saudita

Venerdì 25 marzo

Prove Libere 1: ore 15:00 – 16:00

Prove Libere 2: ore 18:00 – 19:00

Sabato 26 marzo

Prove Libere 3: ore 15:00 – 16:00

Qualifiche: ore 18:00 – 19:00

Domenica 27 marzo

Gara: ore 19:00 – 21:00