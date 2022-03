La Curva Nord dell’Inter diserta la trasferta contro la Juve: “scelta dolorosa ma inevitabile”

SportFair

Si avvicina sempre di più il big match della 31esima giornata del campionato di Serie A, la Juventus si prepara a scendere contro l’Inter. Si tratta di una sfida importantissima per la corsa scudetto, la squadra di Massimiliano Allegri è tornata in corsa anche per il primo posto ed è reduce da una serie di risultati positivi. Discorso opposto per la compagine di Simone Inzaghi, il rendimento delle ultime partite è stato molto deludente dal punto di vista tecnico e fisico.

L’Inter dovrà fare a meno del sostegno della Curva Nord, nel derby d’Italia in programma domenica sera a Torino. La conferma è arrivata direttamente dai supporter nerazzurri, attraverso un comunicato ufficiale. “La Nord non sarà presente a Juventus-Inter del 3 aprile. Non staremo a dare spiegazioni per non dare adito alle solite e inutili polemiche dei rapaci del nulla. Abbiamo le nostre ragioni e questo deve bastare a chi legge, vi basti sapere che è un pensiero condiviso da tutti i responsabili dei gruppi. È una scelta dolorosa ma inevitabile. Nessuna partita di cartello, nemmeno la più importante, potrà mai prevaricare l’essenza di quello che siamo. Noi siamo il tutti che diventa uno. CN69 – Curva Nord Milano”.