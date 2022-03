La coreografia della Stella Rossa, i tifosi elencano tutte le guerre occidentali: “diamo una possibilità alla pace” | FOTO e VIDEO

La guerra in Ucraina dopo l’attacco russo, è diventato inevitabilmente l’argomento più importante al mondo e che riguarda anche lo sport. Si è verificato un episodio durante la partita di Europa League tra Stella Rossa e Rangers, per la cronaca la gara si è conclusa sul risultato 2-1 ma ha visto la qualificazione degli scozzesi ai quarti di finale. La partita ha fatto discutere per un altro motivo.

A Belgrado, prima della partita tra Stella Rossa e Rangers, è stata realizzata una coreografia con riferimento proprio alla guerra. Gli ultras serbi hanno esposto una serie di striscioni con l’elenco di tutte le guerre e aggressioni di cui si sono rese protagoniste le potenze occidentali, e in particolare gli Stati Uniti. L’elenco inizia con la Corea nel 1950 e termina alla Siria passando anche per le guerra in Bosnia Erzegovina del 1995 e in Yugoslavia nel 1999.

A chiudere un lungo striscione con la frase: “diamo una possibilità alla pace”. I tifosi hanno poi intonato in coro la celebre canzone di John Lennon “Give peace a chance”.

Fans of Crvena Zvezda Belgrade at the Europa League match against Rangers posted banners with a line from John Lennon’s song “All we are saying is give peace a chance” and a list of military conflicts in which the United States has been involved. pic.twitter.com/aUioiSW7RI

