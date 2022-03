La Coppa Davis arriva a Bologna: annunciate le sedi della fase a gironi, la competizione in Italia per i prossimi 5 anni

SportFair

Giornata di annunci nel mondo del tennis, che riguardano la Coppa Davis. L’ITF, in accordo con Kosmos Tennis, ha confermato oggi le quattro città selezionate per ospitare la fase a gironi della Coppa Davis 2022, che si terrà dal 14 al 18 settembre. Tra queste c’è anche una città italiana: ad ospitare le partite saranno Bologna, Glasgow, Amburgo e Malaga.

ITF e Kosmos hanno annunciato anche che l’Italia ospiterà le Davis Cup Finals per i prossimi cinque anni, ma ancora non è stata annunciata la sede della fase decisiva dell’edizione 2022, che si terrà dal 23 al 27 novembre.

“Siamo lieti di aver riportato in Italia per il secondo anno consecutivo – e con un impegno a lungo termine – la fase a gironi delle Davis Cup Finals. Si tratta di una conferma non soltanto dell’eccellenza organizzativa che la FIT ha raggiunto a livello internazionale ma anche dello straordinario periodo che il tennis italiano sta vivendo. La scelta di Bologna è stata il frutto di un grande lavoro di squadra che ci ha visto supportati in maniera decisiva dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Città Metropolitana di Bologna e dal Comune di Casalecchio di Reno: a tutti loro e a nome del tennis italiano va il nostro ringraziamento. L’idea é di restare a Bologna per tutti e cinque gli anni“, questo l’entusiasmo del Presidente della FIT Angelo Binaghi.