Bastianini in festa, male Quartararo e Bagnaia: la classifica piloti di MotoGP dopo il Gp del Qatar

SportFair

E’ grande festa per l’Italia al termine della prima gara di MotoGp. Si è concluso il gran premio del Qatar che ha visto il trionfo di Enea Bastianini, grandissima prestazione per il pilota italiano che si candida ad un ruolo di altissimo livello anche per la vittoria del titolo grazie alla sua Ducati. Delusione per Bagnaia che è caduto. Al secondo posto Brad Binder con la KTM, sul gradino più basso del podio Pol Espargato. Quinto Marc Marquez che è sembrato in leggera ripresa dopo gli ultimi problemi fisici, brutta prestazione di Fabio Quartararo che ha chiuso nono. All’undicesimo posto Morbidelli.

CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2022

1. Enea Bastianini (Ducati) 25

2. Brad Binder (KTM) 20

3. Pol Espargaro (Honda) 16

4. Aleix Espargaro (Aprilia) 13

5. Marc Marquez (Honda) 11

6. Joan Mir (Suzuki) 10

7. Alex Rins (Suzuki) 9

8. Johann Zarco (Ducati) 8

9. Fabio Quartararo (Yamaha) 7

10. Takaaki Nakagami (Honda) 6

11. Franco Morbidelli (Yamaha) 5

12. Maverick Vinales (Aprilia) 4

13. Luca Marini (Ducati) 3

14. Andrea Dovizioso (Yamaha) 2

15. Remy Gardner (KTM) 1