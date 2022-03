Anche la BBC sfotte l’Italia di Mancini: il tweet è velenoso | FOTO

SportFair

L’Italia del calcio è, per la seconda volta consecutiva, fuori dai Mondiali. In Qatar non ci saranno in campo gli azzurri campioni d’Europa, eliminati ieri sera dalle qualificazioni per la rassegna iridata dalla Macedonia del Nord.

Tante le reazioni al deludente risultato degli azzurri c’è anche quella dei media stranieri, alcuni dei quali hanno puntato allo sfottò. Su Twitter, la BBC si è scatenata, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa dopo il ko dell’Inghilterra nella finalissima di Wembley degli Europei di calcio 2021.

“From ‘it’s coming Rome’ to staying at home“, ovvero “da sta arrivando a Roma a stare a casa“, ha scritto la BBC.