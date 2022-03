L’Atalanta fa Malinovskyi in velocità, Muriel va a nozze in campo aperto: il Leverkusen limita i danni, il 3-2 è un risultato bugiardo

SportFair

Un risultato che può essere considerato bugiardo, l’Atalanta avrebbe meritato una vittoria con un margine ancora più ampio. La squadra di Gasperini è reduce da un periodo altalenante, in particolar modo è stata condizionata dalle tante assenze, in campionato è ancora in lotta per la qualificazione in Champions league e in Europa League si candida ad un ruolo ancora più importante. Prova di forza del club italiano nella partita di andata contro il Leverkusen, una squadra molto forte che disputa il campionato tedesco.

Gasperini si schiera con la coppia d’attacco formata da Muriel e Malinovskyi, gli ospiti rispondono con Alario prima punta e tanti calciatori di qualità alle spalle. I primi minuti sono di marca ospite, il Leverkusen sfiora il gol in diverse occasioni. La marcatura è nell’aria e arriva con Aranguiz che solo qualche minuto prima aveva sfiorato il vantaggio. L’Atalanta sale in cattedra e trova due gol in pochi minuti prima con Malinovskyi e poi con Muriel. Il colombiano è in giornata di grazia e nel secondo tempo trova il 3-1. In campo c’è solo una squadra, il club italiano sfiora un altro gol. Una disattenzione riapre la qualificazione, è Diaby a siglare il definitivo 3-2. Il passaggio del turno si deciderà al ritorno.