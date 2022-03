Kateryna Monzul, fuggita dall’Ucraina, arbitrerà in Serie A femminile: l’Italia accoglie l’ucraina

SportFair

L’Italia ha deciso di accogliere Kateryna Monzul, arbitro ucraino in fuga da Kharkiv. E’ la conseguenza della guerra tra Ucraina e Russia. Si tratta di un gesto importante per permettere all’ucraina di proseguire il suo lavoro nel nostro Paese. Nel corso della sua carriera ha arbitrato partite importanti, anche in Europa League e altre sfide di un certo livello in campo maschile e femminile.

Sarà chiamata a dirigere Inter-Samp della Serie A femminile. “La famiglia del calcio europeo ha un cuore grande e quello italiano è in prima fila nell’aiutare la popolazione ucraina”, sono le dichiarazioni del presidente della FIGC Gabriele Gravina ringraziando la Uefa e l’Aia.

“Sono scappata pochi giorni fa da Kharkhiv. È stato davvero pericoloso e terribile”, ha detto Kateryna all’Adnkronos. “È stato terribile, continuavamo a nasconderci nei rifugi. Ogni momento sentivamo spari e bombe, scappavamo sotto terra e stavamo là seduti ad aspettare che si fermassero, ma non si fermavano. Non si può credere quello che abbiamo vissuto”.

“La famiglia arbitrale mi ha supportata e aiutata. L’ho davvero apprezzato, mi ha toccato il cuore. Per me in quei momenti terribili è stato davvero importante. Un sacco di persone della Fifa mi hanno scritto per chiedermi come potermi aiutare. E per pochi secondi sono riuscita a tornare alla mia vita normale. Sapevamo che era pericoloso e che avremmo rischiato, ma abbiamo l’abbiamo fatto lo stesso, perché restare lì è impossibile”.