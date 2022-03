Juventus-Villarreal 0-3, le pagelle di SportFair: umiliazione per i bianconeri, l’eliminazione è più che meritata

SportFair

E’ stata una partita bloccata tra Juventus e Villarreal, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, nel finale si è movimentata per merito degli spagnoli. La squadra di Massimiliano Allegri ha giocato troppo con il freno a mano tirato, la posta in palio era altissima e il club spagnolo si è confermato insidioso in contropiede. I padroni di casa si schierano con la coppia Morata-Vlahovic, in campo anche Rabiot e Cuadrado. Gli ospiti rispondono con Lo Celso e Danjuma. Nel primo tempo l’occasione più importante è per Vlahovic, il serbo viene fermato dalla traversa. La Juventus è troppo rinunciataria e crea pochissimo. La partita sembra indirizzata verso lo 0-0 e i supplementari. Al 76′ intervento di Rugani su Coquelin, è calcio di rigore. Moreno non sbaglia per lo 0-1. All’84’ la chiude Pau Torres, finisce 0-3, gol anche di Danjuma. Juventus a casa con merito, la mentalità non è di una squadra vincente.

Juventus-Villarreal, le pagelle di SportFair

JUVENTUS (4-4-2):

Szczesny voto 5.5: non può nulla nel finale drammatico dei bianconeri.

Danilo voto 5.5: così così nel primo, molto meglio nella ripresa poi crolla.

De Ligt voto 6: bene per gran parte della partita, poi procura il rigore.

Rugani voto 5: una piccola sbavatura nel secondo tempo, poi procura il calcio di rigore.

De Sciglio voto 5.5: il solito lavoro attento di un calciatore sempre molto prezioso, male nel finale.

Cuadrado voto 6: dà l’impressione di essere uno dei pochi ad accendersi e creare occasioni da gol.

Locatelli voto 5.5: riesce a far girare bene il centrocampo, ci prova anche con qualche inserimento.

Arthur voto 5: un po’ troppo timido nei primi minuti, si prende maggiori responsabilità nella ripresa.

Rabiot voto 5.5: lotta con grande grinta, ma dal punto di vista qualitativo non ci siamo.

Vlahovic voto 6: non gli arrivano palloni, prova ad inventarsi le occasioni ma non è sempre possibile.

Morata voto 5.5: un’occasione nel primo tempo, poi si fa vedere troppo poco.

(dal 79′ Bernardeschi s.v.)

(dall’83’ Dybala s.v.)

(dall’85’ Kean s.v.)

Allegri voto 2: decide di non giocare a calcio.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli 6; Aurier 6.5, Albiol 6, Pau Torres 6.5, Estupinan 6; Pino 6, Parejo 6.5, Capoue 6, Trigueros 6; Lo Celso 6, Danjuma 6.5. All. Emery

(dal 64′ Coquelin 7)

(dal 65′ Chukwueze 6)

(dal 74′ Moreno 7)

(dall’86’ Alfonso Pedraza s.v.)