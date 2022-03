La Juventus non guarda in faccia nessuno: un altro mancato rinnovo in attacco e i nomi in entrata

SportFair

Continua la rivoluzione in casa Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla brutta eliminazione agli ottavi di finale contro il Villarreal, ma in campionato la situazione è interessante. I bianconeri sono rientrati in corsa anche per la vittoria dello scudetto, la prossima partita casalinga contro l’Inter sarà fondamentale per chiarire meglio gli obiettivi della squadra. Gli ultimi giorni sono stati caldissimi anche sul fronte calciomercato, la notizia più importante riguarda il mancato rinnovo di Paulo Dybala. La Juventus non ha presentato nemmeno un’offerta, come confermato anche da Arrivabene l’argentino non rientrava più nei piani del club bianconero.

Potrebbe verificarsi lo stesso epilogo anche per un altro calciatore in scadenza di contratto: Federico Bernadeschi. Dopo un buon avvio di esperienza in bianconero, il rendimento dell’ex Fiorentina non è stato all’altezza e non è riuscito quasi mai a mettersi in evidenza. Si tratta di un buon calciatore dal punto di vista qualitativo, ma la continuità rappresenta il suo difetto più grande. L’intenzione della Juventus era quella di presentare un’offerta da 2,5 milioni di euro a stagione contro gli attuali 4. La situazione negli ultimi mesi è cambiata e la Juventus sarebbe intenzionata a rinunciare anche a Bernardeschi.

La strategia della Juventus è chiara. La prima punta sarà ovviamente Vlahovic con Kean prima alternativa, sugli esterni sarà fondamentale il ritorno di Chiesa e l’intenzione è quella di riscattare Morata dall’Atletico Madrid, è stato già chiesto uno sconto sulla cifra già concordata con i Colchoneros. Cuadrado giocherà in posizione avanzata e poi arriverà almeno un altro attaccante: i nomi in pole sono quelli di Raspadori e Zaniolo ma non sono da escludere sorprese.