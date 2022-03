Juventus-Spezia 1-0, le pagelle di SportFair: Vlahovic in ‘pausa di riflessione’, ma ci pensa Morata

SportFair

La Juventus c’è e manda un altro segnale in attesa del big match tra Napoli e Milan. La squadra di Massimiliano Allegri continua a convincere almeno dal punto di vista dei risultati, un pò metto con il gioco. Sono arrivati altri tre punti nella sfida della 28esima giornata del campionato di Serie A, Vlahovic e compagni hanno avuto la meglio dello Spezia. La Juventus si affida al tridente composto da Cuadrado, Vlahovic e Morata, gli ospiti rispondono con Verde, Manaj e Gyasi. I padroni di casa passano al 21′, pasticcio dello Spezia, assist perfetto di Locatelli e Morata non può sbagliare per il vantaggio. Non si registrano grosse occasioni da gol, fino al 51′: Gyasi ha sulla testa il pallone del pareggio, ma è poco cattivo. Allegri si gioca la carta Bernardeschi, l’ex Fiorentina si fa subito ammonire e salterà la prossima partita. Finisce 1-0, la Juventus consolida il quarto posto con 53 punti.

Juventus-Spezia, le pagelle di SportFair

Juventus (4-3-3):

Szczesny voto 6: una parata nel secondo tempo su Gyasi, attento anche nel finale

Danilo voto 6.5: prestazione convincente del difensore che è prezioso nel suo ruolo. Nome comune.

De Ligt voto 6: si lascia scappare l’avversario solo in un’occasione, ma non rischia quasi mai.

Rugani voto 6: è una certezza quando chiamato in causa. Mai una parola fuori luogo.

Pellegrini voto 6: merita sempre il posto da titolare, è attento in fase difensiva.

Locatelli voto 6.5: il calciatore di maggiore qualità del centrocampo, dal suo piede parte il gol del vantaggio di Morata. La Vida Loca.

Arthur voto 6: ci prova anche con il tiro dalla distanza. E’ il calciatore in grado di ‘spaccare’ il centrocampo avversario.

Rabiot voto 6: un’altra buona prova per un calciatore con potenzialità inespresse. Non si applica.

Cuadrado voto 6.5: quando gioca in attacco è un altro calciatore. Salta sempre l’uomo.

Vlahovic voto 6: si fa vedere poco e viene anche ammonito. Pausa di riflessione.

Morata voto 7: un titolare. Sempre. Tanto movimento e gol del vantaggio. InnaMorata.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Stramaccioni, Bernardeschi 5.5, Miretti, Kean s.v., Aké, Soulé.

Spezia (4-3-3):

Provedel voto 5.5: non è responsabile su Morata, ma comunque non è sempre preciso.

Ferrer voto 5.5: non riesce a contenere gli attaccanti della Juventus. Disattento.

Erlic voto 6: l’ammonizione non lo condiziona, di testa è molto efficace. Gigante.

Nikolaou voto 6: prestazione attenta, prova a limitare gli attaccanti avversari.

Reca voto 6: partita difensiva contro un avversario forte, ma si… Reca anche nella metà campo avversaria.

Maggiore voto 6: non è nella migliore condizione. Causa di forza Maggiore.

Bastoni voto 6: ci prova anche con qualche inserimento, ma non è pericoloso. Bastoni e Carota.

Agudelo voto 5.5: è un calciatore di grandissima qualità tecnica, oggi non lo fa vedere.

Verde voto 6: qualche buono spunto, ma nulla di più. Semaforo (quasi) Verde.

Gyasi voto 5: sulla sua testa l’occasione più importante dello Spezia, non la sfrutta.

Manaj voto 5: Chi l’ha visto?

Allenatore: Thiago Motta.

A disposizione: Zoet, Zovko, Bertola, Hristov, Podgoreanu, Bourabia s.v., Kovalenko s.v., Nguiamba, Sher, Antiste, Strelec.