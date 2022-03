Juventus, il sostituto di Dybala è il nuovo Di Natale: Nazionale italiano e talento cristallino, sono tornati i tempi (Raspa)dori

SportFair

Tra presente e futuro, sono giorni decisivi in casa Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri ha cambiato passo e punta obiettivi veramente importanti tra campionato e Champions League. In Serie A è reduce da una serie di risultati positivi che hanno permesso di consolidare il quarto posto e recuperare terreno dalla vetta della classifica. La Vecchia Signora ha rinforzato la squadra nel mercato di gennaio con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria, l’attaccante più forte del campionato di Serie A ha regalato gol in più alla squadra, il centrocampista solidità al reparto e più pericolosità. In Champions League la squadra si prepara per il ritorno degli ottavi di finale contro il Villarreal. A tenere banco è anche il futuro, in particolar modo la questione che riguarda Paulo Dybala. L’argentino è in scadenza di contratto, nelle prossime ore è previsto un incontro tra il club e l’agente e la situazione del rinnovo è ancora in alto mare. L’offerta dei bianconeri è al ribasso rispetto ai precedenti accordi, la Joya è reduce dall’ennesimo problema fisico e la Juventus non avrebbe intenzione di garantire nemmeno la stessa cifra corrisposta a Vlahovic, 7 milioni di euro. L’offerta in doppia cifra potrebbe arrivare dall’estero, la possibilità di acquistare il calciatore a parametro zero stuzzica tanti club che potrebbero accontentare Dybala sotto l’aspetto economico. Il futuro dell’attaccante dovrebbe essere lontano dalla Juventus. E i bianconeri? La strategia sembra chiara, l’intenzione per giugno è quella di investire pesantemente per il centrocampista. Il risparmio dell’ingaggio di Dybala sarebbe versato per il sogno Paul Pogba, i bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto almeno 7 milioni più bonus per tre anni per convincere il francese al ritorno. In attacco può già contare su Vlahovic, recupererà Chiesa e si sta lavorando al riscatto di Morata, con buone possibilità di fumata bianca. Lo spagnolo si è dimostrato un calciatore prezioso per il gioco di Allegri, il nuovo ruolo alla Mandzukic fa impazzire Allegri. Il tridente Morata-Vlahovic-Chiesa sarà la base per la prossima stagione. E il sostituto di Dybala sarà sicuramente un giovane. Il profilo giusto è quello di Giacomo Raspadori, i rapporti con il Sassuolo sono ottimi e dopo Locatelli potrebbe concludersi un’altra operazione. La valutazione è tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Chi è Giacomo Raspadori

Giacomo Raspadori è un attaccante italiano, è un classe 2000 con ampi margini di miglioramento ma che ha già dimostrato importanti qualità. Si è messo in mostra con la maglia del Sassuolo, può ricoprire diversi ruoli dell’attacco: da seconda a prima punta, ma soprattutto esterno d’attacco. E’ veloce, molto bravo nel dribbling e si è confermato anche in fase realizzativa. E’ un jolly e sarebbe una riserva di lusso per il tridente bianconero. E’ cresciuto nel settore giovanile del Progesso, si mette subito in mostra come uno dei migliori prospetti e viene ingaggiato dal Sassuolo. Viene schierato subito in prima squadra e si dimostra un calciatore di grande personalità. E’ paragonato ad Antonio Di Natale e ha dichiarato di ispirarsi a Eto’o e Aguero. E’ un tifoso dell’Inter, ma la Juventus sarebbe un sogno. E’ nel giro anche della Nazionale italiana. Anche la vita privata procede a gonfie vele, è fidanzato con la bella Elisa Graziani. Il futuro potrebbe essere alla Juventus. Proprio come in un film in bianco e nero…