Juventus show, anche Jorginho: proposto un quadriennale al centrocampista della Nazionale

La Juventus fa sul serio in vista della prossima stagione e non ha intenzione di fermarsi a Vlahovic. La dirigenza bianconera ha regalato al tecnico Massimiliano Allegri il miglior attaccante del campionato di Serie A, nel reparto avanzato punterà sul recupero dall’infortunio di Chiesa e sul riscatto dall’Atletico di Alvaro Morata. La strategia dei bianconeri è chiara, ovvero quella di inserire in squadra altri top player e la decisione di non rinnovare il contratto di Dybala è nata anche dalle possibili occasioni per il futuro.

La prima riguarda la difesa: è ben avviata la trattativa con Rudiger, l’ex Roma è in scadenza di contratto con il Chelsea e sono state già gettate le basi per il ritorno in Italia. Un altro calciatore potrebbe trasferirsi dai Blues ai bianconeri, stiamo parlando di Jorginho. Sono arrivate indicazioni interessanti dall’agente Joao Santos alla Palermo Football Conference, si profila il ritorno in Italia. “Per lui giocare in Serie A è un sogno, il suo cuore è qui. Oggi può giocare in 4 o 5 squadre: Milan, Inter, Juventus, Roma o Napoli. La Juve? Conosco Cherubini dall’esperienza al Foligno, ma sono tanti i club che si interessano a lui. In passato ho parlato con il PSG, con il Barcellona e anche con Massara del Milan. Anche con lui parlo, però non so se sono ancora interessati”.

La verità è che la Juventus è la squadra più vicina ad assicurarsi le prestazioni di Jorginho, la dirigenza bianconera ha già messo sul piatto un quadriennale a cifre importanti per convincere il brasiliano, trovando l’apprezzamento dell’ex Napoli.