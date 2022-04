E’ finito il sogno della Juventus femminile: il Lione ribalta il risultato dell’andata e conquista la semifinale di Champions

SportFair

Niente da fare per la Juventus femminile che è stata eliminata ai quarti di finale di Champions League, risultato comunque storico. La squadra bianconera non è riuscita a confermare il risultato di 2-1 dell’andata, il ritorno si è concluso sul punteggio di 3-1.

La partita non è stata quasi mai in discussione, solo nel finale si è registrata la reazione della Juventus. Girelli e compagne non sono riuscite a contrastare la superiorità dei padroni di casa. Il Lione mette le cose in chiaro già nel primo tempo, i primi 45 minuti si sono conclusi sul risultato di 2-0 con i gol messi a segno da Ada Hegerberg e Melvine Malard.

Nel secondo tempo il Lione chiude i conti con il terzo gol di Catarina Macario. La Juventus si gioca il tutto per tutto e prova un forcing che porta i primi frutti all’84’ con il gol di Andrea Staskova. Ma è troppo tardi per pensare alla rimonta, finisce 3-1. Il percorso della Juventus in Champions League si ferma ai quarti di finale.