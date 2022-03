Juventus femminile da urlo! Splendida rimonta contro il Lyon nei quarti di finale di Champions League

SportFair

Ci pensano le donne della Juventus a portare in alto la squadra bianconera in Europa! Mentre la squadra di Allegri si è fermata agli ottavi di finale di Champions League, la Juventus femminile vede le semifinali della competizione euroepa.

Le ragazze allenate da Montemurro hanno conquistato oggi una fantastica vittoria in rimonta contro il Lyon nel match valido per il primo turno dei quarti di finale di Champions League.

Le avversarie si sono portate in vantaggio all’8′ grazie ad una rete di Macario. Ci ha pensato Girelli poi a riportare in parità il match, al 71′, mentre Bonfantini ha segnato la rete del vantaggio all’83’. La Juventus, in superariorità numerica dal 62′, ha trionfato quindi 2-1 e vede sempre più vicine le semifinali di Champions.

Sarebbe un altro traguardo storico per le ragazze bianconere, come già lo è stato quello di accedere ai quarti di finale.