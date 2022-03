Juventus, le prime conseguenze dell’eliminazione in Champions: il titolo crolla in Borsa

SportFair

E’ arrivato il momento dei bilanci in casa Juventus, il giorno dopo è ancora più doloroso per i bianconeri. La squadra di Massimiliano Allegri è stata eliminata agli ottavi di finale di Champions League dal Villarreal, la prestazione del club italiano è stata deludente. Nei primi minuti si sono verificate alcune occasioni per la Juventus che non sono state concretizzate, nella ripresa i padroni di casa non hanno creato praticamente nulla. La gara si è conclusa addirittura con il risultato di 0-3.

La stagione rischia di concludersi senza grossi sussulti, la Juventus dovrà affrontare il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina e in campionato, attualmente, occupa la quarta posizione. Nel frattempo sono arrivate le prime conseguenze dall’eliminazione in Champions. La giornata di giovedì si è aperta con un pesante rosso presso la Borsa di Milano. In Piazza Affari il titolo della Juventus è crollato e ha fatto registrare una perdita del 7% già dopo le prime ore, fermandosi a quota 0,31 euro per azione dopo aver toccato anche quota 0,3104. Non si tratta del minimo storico, toccato il 7 marzo a 0,28.

Lo scorso dicembre il titolo della Juventus aveva accusato un crollo attestandosi a 0,42 euro, negativo anche nel mese di novembre.