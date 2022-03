Juventus-Dybala, è finita: il contratto con l’argentino non verrà rinnovato

SportFair

E’ finita la storia d’amore tra la Juventus e Paulo Dybala, nella giornata di oggi è andato in scena un incontro tra l’entourage del calciatore e la dirigenza ed è arrivata la definitiva fumata nera. E’ stata una stagione troppo altalenante dell’argentino, le qualità non sono assolutamente in discussione ma il rendimento è stato condizionato da qualche problema di troppo. Nella partita di ieri contro la Salernitana è stato decisivo, Dybala ha sbloccato la partita con un grandissimo gol.

La Juventus e Dybala avevano raggiunto l’accordo su una cifra di 10 milioni di euro, il successivo passo indietro della dirigenza sulle cifre aveva fatto infuriare il calciatore. Le settimane successive sono state di grande tensione, tra botta e risposta e la lite tra Dybala e Allegri. Oggi le parti si sono incontrate, la Juventus ha offerto una cifra al ribasso che non è stata accettata dal calciatore. L’argentino adesso valuterà le nuove proposte, dall’Inter alle soluzioni all’estero.