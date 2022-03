La Juventus cambia abito, arriva… Sartori: la prima mossa della dirigenza per svoltare

SportFair

La Juventus ha in mente alcuni cambiamenti importanti per il futuro. La stagione in corso non può essere considerata entusiasmante, in particolar modo il doppio confronto agli ottavi di Champions League contro il Villarreal è stato da dimenticare. La gara di ritorno ha visto una squadra troppo rinunciataria che si è adeguata all’avversario e che non è mai riuscita a cambiare passo. La dirigenza si è mossa molto bene sul mercato di gennaio con gli arrivi di Vlahovic e Zakaria, concludere la stagione solo con il quarto posto non può essere un risultato all’altezza.

Sono in corso valutazioni sul futuro, in particolar modo dovrebbero verificarsi delle novità anche dal punto di vista dirigenziale. La strategia della Juventus è quella di puntare sui calciatori giovani e i risultati sono destinati ad arrivare nel medio-lungo periodo. La Juventus pensa di affiancare un direttore sportivo più esperto a Federico Cherubini. Il nome è quello di Giovanni Sartori che avrebbe superato nelle preferenze Cristiano Giuntoli. Il responsabile dell’area tecnica dell’Atalanta è in uscita dal club nerazzurro e sarebbe ovviamente entusiasta di iniziare questa nuova esperienza.

Giovanni Sartori è stato un buon calciatore che nel corso della carriera ha indossato tante maglie, quella del Milan la più importante. Poi Venezia, Udinese, Bolzano, Sampdoria, Cavese, Arezzo, Ternana e Chievo. Dopo una piccola esperienza come vice-allenatore ha iniziato la carriera da dirigente. Si è confermato un ottimo direttore sportivo, autore di colpi veramente interessanti di mercato. Nel 2014 è entrato a far parte dell’Atalanta, adesso potrebbe arrivare l’esperienza più importante della carriera.