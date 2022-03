Juventus, Allegri conferma la lite con Dybala: “un po’ di casino ci serve”

SportFair

La Juventus si prepara per la partita del campionato di Serie A contro la Salernitana, l’intenzione della squadra di Massimiliano Allegri è quella di riscattare la pesantissima eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal. Le ultime ore sono state movimentate, in particolar modo è andata in scena una lite nello spogliatoio tra Allegri e Dybala: tutto è nato da una richiesta di Dybala e Cuadrado al mister, i calciatori avrebbero chiesto un cambio di programma per la giornata di oggi. “Proprio tu Paulo mi fai una richiesta del genere?”.

L’argomento è stato affrontato proprio da Allegri in conferenza stampa. “È semplice, loro hanno fatto una richiesta e io ho detto no. Senza nessun problema, non è successo niente: hanno capito, sono stati bravi. Dopo l’allenamento di stamattina si rimane in ritiro, è una partita delicata e ci arriviamo tutti insieme. Ogni tanto un po’ di casino ci serve, altrimenti diventiamo piatti. Ringrazio i ragazzi che mi hanno dato l’opportunità”.