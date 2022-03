L’ex Roma Julio Sergio da brividi, la FOTO del figlio malato di tumore: “abbiamo tanti progetti”

SportFair

Julio Sergio è stato un ottimo portiere. Nel corso della sua carriera ha indossato tante maglie in Brasile, ma è riuscito a mettersi in mostra anche nel campionato italiano. E’ stato un ottimo protagonista alla guida della porta della Roma, in Italia ha indossato anche la maglia del Lecce. Successivamente ha iniziato la carriera da allenatore, sempre in Brasile. Adesso dovrà affrontare una situazione importante fuori dal campo: l’ex calciatore ha pubblicato una foto che lo ritrae con il figlio Enzo, nato proprio durante la sua esperienza nella Capitale.

Lo scatto è stato realizzato dal letto di un ospedale, il dodicenne sta combattendo contro un tumore cerebrale. “Io e il mio socio stiamo lavorando sodo per nuovi progetti. Presto novità”. Tantissimi i messaggi di incoraggiamento dei tifosi della Roma, Julio Sergio ha risposto: “siete fantastici, grazie”.