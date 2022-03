Jorginho con le lacrime agli occhi: “non dimenticherò mai i due rigori sbagliati”

SportFair

E’ grandissima la delusione per l’Italia, la squadra di Roberto Mancini non è riuscita a qualificarsi per il Mondiale in Qatar del 2022. Gli azzurri non sono riusciti a superare la Macedonia, nel finale è arrivato il gol di Trajkovski.

In lacrime il centrocampista Jorginho. “Difficile spiegare, difficile trovare risposte, fa male, tanto male. Parlando di calcio abbiamo creato tanto, dominato la partita, ma non siamo riusciti a concludere, è una realtà che va detta. Abbiamo sempre espresso un bel calcio, ma nelle ultime gare abbiamo avuto problemi nelle conclusioni”.

Sui rigori sbagliati contro la Svizzera, nelle gare di qualificazione: “sinceramente è difficile perché dobbiamo anche guardare alla realtà, mi ci metto in mezzo anch’io, mi fa male quando penso ai due rigori sbagliati, ancora ci penso e ci penserò per tutta la mia vita purtroppo. Non riuscire ad aiutare la tua squadra per due volte ti pesa tanto. Ora si dice che bisogna andare avanti, ma fa male uguale”.