Marquez migliore di Valentino Rossi, parole di Jorge Lorenzo: “dal punto di vista tecnico non c’è niente da dire”

Jorge Lorenzo ha iniziato una nuova avventura nella MotoGP: l’ex pilota è infatti nuovo commentatore di Dazn Spagna e sicuramente farà parlare di sè per le sue frecciatine e i suoi commenti.

Il maiorchino è già finito sotto i riflettori per un paragone tra Marquez e Valentino Rossi. Nonostante i numeri siano a favore del Dottore, ritiratosi lo scorso anno, Jorge Lorenzo incorona il connazionale come migliore al mondo: “Marquez è il più forte della storia della MotoGP dal punto di vista tecnico. Possiamo discutere quanto vogliamo con numeri e statistiche, ma, se si pone l’attenzione esclusivamente sulla guida, non c’è niente da dire”, ha affermato il maiorchino.

Lorenzo ha poi aggiunto che, ovviamente, arriverà il “momento del declino” anche per Marquez: “è successo anche ad altri campioni come lo stesso Rossi, Michael Jordan, Diego Armando Maradona e Tiger Woods. Ma non penso sia ancora il suo caso, anche se i giovani sono davvero forti e faranno di tutto per batterlo. La Honda forse non è la moto ideale per lui. È più grande, alta e lunga. Ma alla fine Marc si adatterà”.