Jorge Lorenzo e Max Biaggi finalmente nella MotoGP Legends Hall of Fame: annunciate le date delle cerimonie

SportFair

La MotoGP ha comunicato oggi che Jorge Lorenzo, Max Biaggi e Hugh Anderson avranno finalmente la loro cerimonia per l’ingresso nella MotoGP Legends Hall of Fame.

Il cinque volte campione del mondo Jorge Lorenzo, il quattro volte campione del mondo Max Biaggi e il quattro volte campione del mondo Hugh Anderson sarebbero stati inseriti nella MotoGP™ Legends Hall of Fame prima della pandemia di Covid-19; lo spagnolo a Jerez, l’italiano al Mugello e il neozelandese a fine stagione.

A causa delle limitazioni causate dalla pandemia, si è deciso di ritardare la loro introduzione fino al momento in cui non fosse stato possibile tenere una cerimonia più tradizionale della Leggenda MotoGP™, dando ai tre l’opportunità di celebrare il traguardo in compagnia di familiari, amici, e personale del paddock, nonché per consentire la possibilità di partecipare a giornalisti e media.

Poiché le restrizioni si allentano in molti luoghi, è stata ora fissata una nuova data per ogni cerimonia. Come inizialmente previsto, Jorge Lorenzo sarà inserito sabato al Circuito de Jerez-Angel Nieto, con il due volte Campione del Mondo SBK Max Biaggi il prossimo venerdì all’Autodromo del Mugello. Hugh Anderson sarà inserito più avanti nel 2022, con il piano iniziale fissato per la cerimonia per il neozelandese che si svolgerà a Phillip Island.