Infortunio Marquez, duro attacco di Jorge Lorenzo alla Honda: “non è normale!”

Marc Marquez dovrà fermarsi di nuovo, non è chiaro ancora per quanto tempo, ma il pilota spagnolo ha bisogno di un po’ di riposo dopo il brutto high side dell’Indonesia a seguito del quale si è manifestata la ricomparsa della diplopia.

Su quanto accaduto a Marquez è intervenuto l’ex collega Jorge Lorenzo, che ha duramente attaccato la Honda: “l’anno scorso avevo già spiegato in un’occasione sul mio canale YouTube che la Honda è l’unica MotoGP ad aver avuto incidenti come l’highside con quasi tutti i suoi piloti. La cosa più logica è che si tratti di un problema legato al controllo della trazione… Non è normale avere tutti questi incidenti con l’elettronica di cui dispone una MotoGP. Forse quella di Honda è meno sofisticata rispetto alle altre case”, ha spiegato il maiorchino.

“In Qatar mi fratturai una costola nelle prove libere. Mi presi qualche rischio e finii a terra con un highside”, ha aggiunto Lorenzo, parlando della sua esperienza personale con Honda nel 2019 a seguito della quale il maiorchino ha deciso di ritirarsi.