Italia ripescata al Mondiale in Qatar? La (minima) speranza azzurra e cosa dice il regolamento

L’Italia è ancora sconvolta dalla mancata qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022, gli azzurri hanno fallito l’obiettivo per la seconda volta consecutiva. La prima finale degli spareggi ha visto il ko della squadra di Roberto Mancini contro la Macedonia, la partita si è conclusa sul risultato di 0-1 con il gol nel finale di Trajkovski. La Nazionale ha evidenziato evidenti problemi in fase realizzativa, in particolar modo l’Italia non è riuscita a sfruttare le occasioni da gol. Dopo un’attenta valutazione il Ct Mancini ha deciso di continuare il percorso sulla panchina azzurra, il nuovo ciclo si è aperto con la vittoria contro la Turchia. L’Italia del futuro sarà sicuramente più giovane, già dall’ultima partita si sono messi in evidenza talenti in grado di rappresentare il futuro, Raspadori su tutti. Continuano a circolare voci sulle chance di ripescaggio al Mondiale degli azzurri.

Italia al Mondiale: è veramente finita?

Una premessa: le chance di ripescaggio dell’Italia al Mondiale sono veramente minime, ma nel calcio nulla è impossibile soprattutto in questo periodo di grande incertezza. Salvo clamorose sorprese, la competizione in programma dal 21 novembre al 18 dicembre in Qatar, rimane un miraggio per la squadra di Roberto Mancini. In teoria, però, l’opzione sarebbe ancora possibile. Le speranze riguardano l’esclusione tramite squalifica o sospensione di una squadra già qualificata al Mondiale. Nel recente passato è già successo a squadre come Kenya e Zimbabwe a causa dell’interferenza “del governo nelle attività delle federazioni calcistiche. Le associazioni sono sospese con effetto immediato e sanno cosa bisogna fare per essere riammesse o revocare le sospensioni”, aveva dichiarato Gianni Infantino. Oggi la situazione è ancora più incerta a causa della guerra in Ucraina e ha già visto l’esclusione della Russia.

L’articolo 6 stabilisce che “se una qualsiasi associazione si ritira o viene esclusa dalla competizione, la Fifa deciderà sulla questione a sua esclusiva discrezione e intraprenderà qualsiasi azione si ritenga necessario”. Sarà dunque la FIFA a decidere l’eventuale sostituta. L’Italia sarebbe, con ogni probabilità, in vantaggio su tutte considerando il blasone e la recente vittoria all’Europeo. Ma si tratta comunque di un’ipotesi ancora remota.