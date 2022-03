Italia, nuove voci sulle dimissioni di Mancini: 5 nomi valutati per l’eventuale sostituto

SportFair

L’Italia ha ancora fiducia in Roberto Mancini, questa è una prima certezza dopo l’eliminazione degli azzurri dal Mondiale in Qatar del 2022. L’allenatore, invece, valuta con attenzione tutte le possibilità, anche quelle delle dimissioni. E’ tantissima la delusione dopo la sconfitta contro la Macedonia, la prima partita degli spareggi si è conclusa sul risultato di 0-1 con il gol in pieno recupero di Trajkovski. La Nazionale italiana non disputerà il Mondiale per la seconda consecutiva, sono iniziate già le prime valutazioni sul futuro.

“Devo pensare al futuro, è stata la delusione più grande della mia carriera”, sono state queste le prime parole di Mancini, a caldo, dopo l’eliminazione. Le prime valutazioni da parte del Ct sono iniziate, ma non è stata ancora presa una decisione definitiva. Secondo le ultime voci non sarebbero da escludere le dimissioni, anzi al momento sembra la soluzione più probabile.

Sull’argomento ci siamo già sbilanciati, considerando Mancini ancora l’allenatore giusto per ripartire. Nel frattempo iniziano a circolare i primi nomi per il futuro: la coppia Cannavaro-Lippi, Pioli, Allegri, Pirlo e Ranieri.