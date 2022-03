Macedonia indigesta, l’Italia è fuori dal Mondiale: Trajkovski condanna gli azzurri, le pagelle di SportFair

SportFair

L’Italia conferma le difficoltà delle ultime partite, non è stata una buona prestazione per la compagine di Roberto Mancini contro una squadra nettamente più debole come la Macedonia. Il problema più importante degli azzurri continua ad essere l’attacco, la prestazione di Insigne non è stata all’altezza, deludente anche Immobile. L’unico a salvarsi degli attaccanti è stato Berardi. Pochi rischi in difesa, a centrocampo molto bene Verratti, male l’interista Barella. La Macedonia ha fatto, giustamente, una partita difensiva e non è riuscita a creare grosse occasioni da gol con Trajkovski e Ristovski, fino al recupero. Le prime vere chance si registrano dopo il 30′ con Berardi e Immobile. Alla fine del primo tempo un’altra occasione del laziale che però non è concreto. Nella ripresa il tema dell’incontro non cambia, Mancini si gioca le carte Raspadori e Pellegrini. Nel finale ancora occasioni per l’Italia, ma non concretizza. Nel finale entra anche Joao Pedro. Nel finale l’incredibile gol di Aleksandar Trajkovski.

Italia-Macedonia, le pagelle di SportFair

ITALIA (4-3-3):

Donnarumma voto 6: non viene molto impegnato dagli avversari, attento nel primo tempo su un tiro dalla lunga. Non può nulla su Aleksandar Trajkovski.

Florenzi voto 6: salva un’azione nel primo tempo con un grandissimo intervento, su una sbavatura di Mancini.

Mancini voto 5.5: solo una sbavatura nel primo tempo, nel complesso una buona prestazione.

Bastoni voto 6: il migliore della difesa, non commette grossi errori.

Emerson voto 6: in difesa non rischia, nella metà campo avversaria è anche propositivo.

Barella voto 5: brutta prestazione dell’interista che sta attraversando il periodo più brutto della stagione.

Jorginho voto 6: si prende la responsabilità di alcuni palloni importanti, la sua qualità non è stata mai in discussione.

Verratti voto 6.5: è il migliore del centrocampo nel primo tempo, nella ripresa solo un errore, poi si conferma.

Berardi voto 6.5: tanto movimento ed è anche il più pericoloso.

Immobile voto 5.5: riesce a crearsi occasioni da gol, ma non è concreto come con la maglia della Lazio. Alle stelle una buona occasione.

Insigne voto 5: veramente troppo poco, non è in un buon momento di forma. Non riesce a saltare l’uomo e creare superiorità.

(dal 64′ Raspadori 5.5)

(77′ Tonali s.v.)

(dal 77′ Pellegrini 5.5)

(dall’89’ Joao Pedro s.v.)

(dal 90′ Chiellini s.v.)

MACEDONIA DEL NORD (4-4-2): Dimitrievski 6; S. Ristovski 6.5, Velkovski 6, Musliu 6, Alioski 6.5; Nikolov 6, Ademi 5.5 , Bardhi 6, Churlinov 6.5, M. Ristovski 6, Trajkovski 7. Ct: Milevski.

(dal 58′ Stipovski 6)

(dal 58′ Ashkovski 6)

(dal 71′ Miovski 6)

(dall’86’ Ristevski s.v.)