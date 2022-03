Italia, i convocati per gli spareggi al Mondiale: c’è Joao Pedro, assente Balotelli!

SportFair

Si avvicina un appuntamento fondamentale per il calcio italiano. La Nazionale italiana si gioca tantissimo negli spareggi al Mondiale in Qatar del 2022, la squadra di Roberto Mancini non potrà permettersi di fallire l’appuntamento. Nel primo match gli azzurri dovranno vedersela contro la Macedonia, poi eventualmente con la vincente dello scontro tra Portogallo e Turchia. Nel frattempo sono stati ufficializzati i convocati. In difesa c’è Luiz Felipe, spazio anche a Biraghi e Mancini.

A centrocampo figurano i nomi di Tonali, Pessina e Sensi. Le novità più importanti riguardano l’attacco. Roberto Mancini ha deciso di affidarsi a Joao Pedro del Cagliari, escluso Mario Balotelli nonostante l’ottimo rendimento con la maglia dell’Adana. Ci sono anche Politano, Raspadori, Scamacca e Zaccagni.

Play-off Mondiali, i convocati di Mancini

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma).