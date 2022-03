Italia eliminata, i dubbi di Mancini sul futuro: “è la delusione più grande della mia carriera”

SportFair

Grandissima delusione per l’Italia, la squadra non parteciperà per la seconda volta consecutiva al Mondiale. Gli azzurri sono stati eliminati dalla Macedonia, una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico. L’Italia ha confermato tutte le difficoltà in attacco, in pieno recupero è arrivato il gol di Trajkovski che ha condannato gli azzurri.

Delusione per Roberto Mancini, dubbi anche sul futuro. “Nel luglio scorso ho vissuto all’Europeo la gioia più bella della mia carriera. Ora ho vissuto la più grande delusione. Il calcio è questo, succedono cose incredibili. Abbiamo fatto di tutto per vincere, poi abbiamo subito gol al novantesimo. Sembrava fatto apposta, sembrava scritto. Non dovevamo arrivare fino a questo punto, ma ai miei giocatori però voglio più bene che all’Europeo. Il mio futuro? Non lo so, ora la delusione è troppo grande”.