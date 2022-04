Italia, aumentano le chance di ripescaggio al Mondiale: l’Iran rischia l’esclusione

SportFair

Una notizia veramente clamorosa che riguarda molto da vicino anche l’Italia, le chance di ripescaggio al Mondiale in Qatar del 2022 non sono così remote. Come già anticipato, gli azzurri sarebbero ripescati solo in caso di squalifica o sospensione di una squadra già qualificata al Mondiale. Nel recente passato è già successo a squadre come Kenya e Zimbabwe a causa dell’interferenza “del governo nelle attività delle federazioni calcistiche. Le associazioni sono sospese con effetto immediato e sanno cosa bisogna fare per essere riammesse o revocare le sospensioni”, aveva dichiarato Gianni Infantino.

Una situazione delicata è quella che riguarda l’Iran. E’ a serio rischio l’esclusione dal Mondiale in Qatar 2022. Il motivo? Circa 2000 donne iraniane, in possesso di regolare biglietto, sono rimaste fuori dallo stadio nel match di qualificazione alla Coppa del Mondo contro il Libano. “Stiamo ascoltando notizie preoccupanti dalla Fifa e dalla Confederazione calcistica asiatica”, ha scritto su Twitter il membro del consiglio di amministrazione della Federcalcio iraniana, Mehrdad Seradschi. Il Governatore Mohsen Davari si è scusato per l’accaduto e anche il Presidente iraniano Ebrahim Raisi ha chiesto di indagare sulla situazione. Secondo quanto riportato dai media iraniani, le donne sarebbero state allontanate con l’utilizzo dello spray al peperoncino.

L’Iran è già qualificato al Mondiale e l’esclusione porterebbe al ripescaggio di un’altra squadra e l’Italia sarebbe una sicura candidata.