L’Iran escluso dal Mondiale? Il comunicato della FIFA e la richiesta ufficiale di sanzioni

Sono in corso valutazioni sul provvedimento da prendere nei confronti dell’Iran, non è da sottovalutare nemmeno l’esclusione dal Mondiale del Qatar del 2022. Il motivo? Circa 2000 donne iraniane, in possesso di regolare biglietto, sono rimaste fuori dallo stadio nel match di qualificazione alla Coppa del Mondo contro il Libano. Si tratta di una discriminazione gravissima che potrebbe portare serie conseguenze, anche l’esclusione dal Mondiale. L’eventuale sostituta sarebbe a discrezione della FIFA e l’Italia è una seria candidata.

Sull’argomento proprio la FIFA ha pubblicato un comunicato ufficiale. “La FIFA ha appreso con preoccupazione che le donne non sono state ammesse alla partita di Mashhad e chiede alla Federcalcio iraniana maggiori informazioni su questo argomento. La posizione della FIFA in relazione alla presenza delle donne alle partite di calcio in Iran è chiara: sono stati compiuti progressi storici, come esemplificato dalla pietra miliare dell’ottobre 2019, quando migliaia di donne sono state ammesse allo stadio per la prima volta in 40 anni, e più recentemente quando alcune donne sono state nuovamente ammesse alla partita di qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA a Teheran a gennaio. E la FIFA si aspetta che ciò continui, poiché non si può tornare indietro”.

Inoltre la ONG Human Rights Watch (HRW) ha chiesto alla FIFA di prendere in considerazione alcune sanzioni: “le autorità iraniane hanno ripetutamente dimostrato di essere disposte a fare di tutto per imporre il divieto discriminatorio e crudele alle donne di frequentare gli stadi di calcio”, sono le dichiarazioni di Tara Sepehri Far, uno dei leader della ONG in Iran. “Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha promesso che le donne iraniane avrebbero potuto andare negli stadi. La FIFA ora prenda provvedimenti”.