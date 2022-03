L’Inter adesso alza la voce: il faccia a faccia con Inzaghi, la strigliata alla squadra e il provvedimento a Vidal

SportFair

E’ un momento di difficoltà in casa Inter, la squadra è reduce da un periodo deludente tra campionato e Europa. In Champions League la squadra si è comunque ben comportata contro un avversario molto forte come il Liverpool, addirittura la squadra di Inzaghi ha vinto ad Anfield ma senza riuscire a qualificarsi. La preoccupazione più grande arriva dal campionato di Serie A, nelle ultime partite sono arrivati risultati deludenti e sarà necessario un cambio di passo per evitare spiacevoli sorprese.

E’ andato in scena un incontro tra Inzaghi, Marotta e Ausilio per analizzare il periodo della squadra. Le parti si sono guardate negli occhi, la richiesta al tecnico è stata quella di non concedere più alibi ai calciatori. L’allenatore ex Lazio non ha gradito le ultime prestazioni e ha strigliato la squadra, è stato chiesto al gruppo un cambio di passo ma soprattutto un atteggiamento diverso e maggiore personalità, principalmente dai calciatori di maggiore esperienza e qualità.

All’incontro non ha partecipato Arturo Vidal, a causa della febbre ma i rapporti sono comunque di tensione. Il club non ha gradito l’intervista del cileno, soprattutto il passaggio sul suo desiderio di trasferirsi al Flamengo, è stato interpretato come una mancanza di rispetto. Il club valuta una multa pesante e al termine della stagione sarà addio.