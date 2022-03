Inter, ritorno al passato: le indiscrezioni sulla prima maglia 2022/2023 | FOTO

SportFair

Non è un buon momento per l’Inter. La squadra si Simone Inzaghi sembrava lanciatissima verso la vittoria dello scudetto, nelle ultime partite il calo fisico e tecnico è stato evidente e i nerazzurri adesso dovranno rincorrere. In Champions League il rendimento è stato comunque positivo, l’eliminazione è arrivata contro una squadra fortissima come il Liverpool.

Nel frattempo iniziano a circolare le prime indiscrezioni sulla prossima stagione, in particolar modo sulla prima maglia. Strisce larghe, ritorno al passato con il classico nerazzurro e nuovo design. Sono le novità riportate da Footy Headlines, la divisa sarà realizzata da Nike. Svelate anche le immagini del pallone ufficiale che riprende il design della nuova maglia. Sullo spazio frontale della maglia ci sarà il nuovo sponsor Digitalbits. I nerazzurri torneranno alle strisce più classiche con la presenza di un blu scuro al posto del nero.