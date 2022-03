Inter-Fiorentina 1-1, le pagelle di SportFair: nerazzurri giù dalla ‘Torreira’, così lo scudetto si allontana

SportFair

Sono arrivate nuove indicazioni per la corsa scudetto nel campionato di Serie A, dopo la vittoria del Napoli contro l’Udinese si è disputata anche la gara dell’Inter. Non è un buon periodo per la compagine di Simone Inzaghi, in particolar modo continua a risultare pesantissima l’assenza di Brozovic a centrocampo. Difficilmente riesce a cambiare passo, in più gli attaccanti non stanno attraversando il miglior momento della stagione. La Fiorentina si è confermata una squadra insidiosa, in grado di giocare bene in casa e in trasferta. Simone Inzaghi si affida alla coppia Martinez-Dzeko, con Perisic sempre un’arma pericolosa, mentre gli ospiti rispondono con Piatek, Gonzalez e Saponara. Nel primo tempo si registrano poche occasioni da gol si supera il portiere Terracciano, poi annullato un gol a Lautaro. Al 50′ la partita si sblocca: grande occasione della Fiorentina, Torreira sigla il vantaggio. Passano 5 minuti e l’Inter trova il pareggio con Dumfries. Finisce 1-1, il Milan può scappare.

Inter-Fiorentina, le pagelle di SportFair

Inter (3-5-2):

Handanovic voto 6: non è responsabile in occasione del gol del vantaggio di Torreira.

D’Ambrosio voto 6: il solito lavoro di grande sacrificio per la squadra.

Skriniar voto 6.5: uno dei migliori difensori in circolazione, anche oggi la prestazione è stata di altissimo livello.

Bastoni voto 6.5: cresce partita dopo partita, in anticipo è uno dei migliori. Grande intervento su Nico Gonzalez.

Dumfries voto 7: i suoi inserimenti sono sempre pericolosi, pareggia i conti con un colpo di testa.

Barella voto 5.5: non è nel suo periodo migliore di forma, non è concreto nei metri finali del campo.

Calhanoglu voto 5.5: buona qualità ma si accende a fasi alterne.

Vidal voto 5.5: qualche inserimento, ma non è più quello di una volta.

Perisic voto 6.5: cambia la partita dopo il gol della Fiorentina, sulla fascia non si ferma mai.

Lautaro Martinez voto 6: è un periodo altalenante, come la partita di oggi.

Dzeko voto 6: gli manca il gol, ma per sacrificio è uno dei migliori.

A disposizione: Cordaz, Radu, Gagliardini, Sanchez 6, Vecino, Kolarov, Ranocchia, Gosens s.v., Correa 6, Dimarco s.v., Darmian, Caicedo s.v..

Fiorentina (4-3-3):

Terracciano voto 6.5: salva il risultato in diverse occasioni, non può nulla quando l’Inter inizia ad accelerare.

Venuti voto 6: lavoro prezioso, è un punto di riferimento anche per i compagni.

Milenkovic voto 6.5: il migliore della retroguardia dei viola, nel gioco aereo è insuperabile.

Igor voto 6: è forte fisicamente, deve migliorare un po’ in fase di impostazione.

Biraghi voto 5: si fa sovrastare da Dumfries in occasione del gol del pareggio.

Castrovilli voto 6.5: partecipa alla manovra offensiva della Fiorentina, è un calciatore completo.

Torreira voto 6.5: è diventato un punto di riferimento del centrocampo della Fiorentina, sblocca il risultato.

Duncan voto 5: non copre bene in occasione del gol del vantaggio dell’Inter.

Gonzalez voto 6.5: protagonista in occasione dello 0-1 della Fiorentina, nel dribbling è sempre molto pericoloso.

Piatek voto 6: non arrivano molti palloni, prova a fare reparto da solo.

Saponara voto 6: viene ammonito, la sua qualità è preziosissima per Italiano.

A disposizione: Fiorentina con Rosati, Dragowski, Martinez Quarta s.v., Cabral, Callejon s.v., Ikoné 6, Maleh, Terzic, Odriozola, Sottil, Nastasic e Kokorin.