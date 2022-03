L’inglese Lineker sfotte l’Italia dopo l’eliminazione: “caduta devastante” | FOTO

SportFair

Continuano ad arrivare le reazioni dopo l’eliminazione dell’Italia dal Mondiale in Qatar del 2022. Gli azzurri sono stati sconfitti dalla Macedonia, fatale un gol nel finale di Trajkovski. E’ il momento della rivincita anche per l’Inghilterra, sconfitta proprio dall’Italia in finale all’Europeo.

Non è passato inosservato il tweet di Gary Lineker, al termine della partita. “For Italy to go from being European Champions to not even making the final playoff stage is an almighty and devastating fall” (Per l’Italia passare dall’essere campioni d’Europa a non fare nemmeno la fase finale dei playoff è una caduta onnipotente e devastante). Ovviamente si sono registrati tanti messaggi anche dei tifosi inglesi.