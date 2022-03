Vlahovic infortunato: il serbo torna a Torino per sottoporsi alle cure

SportFair

“A causa del recupero da un infortunio all’inguine, Dusan Vlahovic non sarà a disposizione dell’allenatore Dragan Stojkovic per le amichevoli con Ungheria e Danimarca. Dopo le consultazioni tra i medici della Juventus, i medici della nazionale serba e i colloqui che hanno avuto oggi il selezionatore Stojkovic e Vlahovic, è stato deciso che in questo momento è meglio per lui sfruttare questo periodo per la riabilitazione. Vlahovic tornerà presto a Torino. La Serbia giocherà contro l’Ungheria il 24 marzo a Budapest e contro la Danimarca il 29 marzo a Copenaghen“, con questo comunicato la Federcalcio ha comunicato che Dusan Vlahovic ha lasciato il ritiro della Serbia per fare ritorno a Torino a causa di un infortunio.

Il calciatore serbo ha accusato un problema all’inguine e per questo motivo ha deciso di tornare a Torino per le cure del caso.