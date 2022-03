Indian Wells, il match Giron a favore di Musetti: l’italiano vince 0-2 e stacca il pass per il secondo turno

SportFair

Giornata di grazia per i colori italiani al torneo di Indian Wells, dopo la vittoria di Fognini contro Andujar è arrivato anche il successo di Lorenzo Musetti. Ottima prestazione dell’italiano che ha rischiato solo nel secondo set contro Marcos Giron, il 20enne di Carrara è stato protagonista di una reazione da applausi nel momento più difficile della partita.

Nel primo set Musetti piazza subito il primo break e chiude in scioltezza sul risultato di 3-6. Nel secondo set entra meglio in campo lo statunitense e si porta sul 5-2, sembra finita per l’italiano. Il numero 56 del ranking è autore di una rimonta strepitosa, fino al 5-5 che riapre il set. Musetti piazza un altro break e chiude 5-7. Finisce 0-2 (3-6, 5-7). Musetti vola al secondo turno e dovrà vedersela contro Opelka.