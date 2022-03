Indian Wells dai due volti: grandissima impresa di Jasmine Paolini, eliminato Musetti e Fognini si ritira

SportFair

Giornata dai due volti per il tennis italiano ad Indian Wells. L’impresa più grande è stata realizzata da Jasmine Paolini nel secondo turno. L’italiana si è messa in grandissima mostra e ha superato la bielorussa Aryna Sabalenka, la testa di serie numero 3. La vittoria è arrivata grazie al punteggio di 2-1 ( 2-6 6-3 6-3) in un’ora e 48 minuti di gioco. Paolini si è aggiudicata l’accesso ai sedicesimi di finale. Per l’italiana si tratta della prima vittoria contro una top 10 in carriera.

Delusione invece per Lorenzo Musetti che non è stato mai in partita contro Reilly Opelka. La sfida è durata poco più di un’ora e si è conclusa sul risultato di 2-0 (6-1, 6-4). In particolar modo il primo set è stato deludente, la reazione nel secondo set non è servita a recuperare lo svantaggio. Il torneo per Musetti è finito, forse, troppo presto. Forfait per Fognini a causa della febbre, ringrazia Basilashvili che supera il turno senza giocare.