Indian Wells, che rimonta di Fognini: ribalta Andujar e supera il turno

Grande rimonta di Fabio Fognini che ha superato il primo turno del torneo di Indian Wells. L’avversario di turno è stato lo spagnolo Pablo Andujar-Albam, numero 69 al mondo. In avvio il tennista italiano ha manifestato qualche problema di troppo, in particolar modo ha commesso troppi errori. Il primo set è a favore di Andujar con il punteggio di 3-6.

Nel secondo set sale in cattedra Fognini che si conferma in un buon periodo di forma, già in avvio piazza il break decisivo e poi riesce a controllare. Il terzo e decisivo set prosegue sul filo dell’equilibrio, sul 3-2 Fognini piazza un altro break. Finisce 2-1 (3-6, 6-3, 6-3) per il numero 36 al mondo che nel prossimo turno affronterà Basilashvili.