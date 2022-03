Indian Wells dolce-amaro per l’Italia: Sonego ko, Sinner avanza

SportFair

Due azzurri sono scesi in campo nella notte italiana ad Indian Wells. Torne dolce-amaro per l’Italia, che vede eliminato Lorenzo Sonego, mentre Sinner avanza al turno successivo.

Il torinese, numero 21 al mondo, ha ceduto al francese Bonzi, 62° nel ranking ATP. Sonego è stato eliminato col punteggio di 6-3, 6-4, dopo un’ora e 38 minuti di gioco. Sorride invece Sinner: l’altoatesino ha staccato il pass per i 16esimi di finale, battendo in tre set il serbo Djere. Snner ha vinto con un doppio 6-3, in un’ora e 29 minuti di gioco e al prossimo turno sfiderà Bonzi.