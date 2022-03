Incidente Mick Schumacher, le ultime: “Tac di controllo, ha parlato con la madre”

SportFair

Gravissimo incidente per Mick Schumacher durante le qualifiche di Formula 1 in Arabia Saudita, secondo appuntamento della stagione. La Q1 ha già fornito le prime indicazioni, la Ferrari si è confermata velocissima ed è una candidata per la vittoria anche a Jeddah.

Le qualifiche sono state interrotte per l’incidente di Mick Schumacher, durante le Q2. Secondo i primi aggiornamenti, il pilota sarebbe cosciente, è uscito dalla macchina grazie ai soccorritori, che lo stanno portando al centro di controllo medico, come confermato anche dalla Haas.

Poi nuovi dettagli svelati da Sky Sport, secondo quanto appreso sempre dalla Haas. “Fisicamente è in buona salute, sta andando in ospedale per una Tac, ha parlato con la madre”.