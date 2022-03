Incidente Mick Schumacher, i primi aggiornamenti sulle condizioni del pilota: il comunicato della Haas

Sono in corso le qualifiche del gran premio in Arabia Saudita, secondo appuntamento della stagione di Formula 1. La prima gara ha regalato grandi emozioni e ha visto la doppietta Ferrari. Al primo posto Leclerc, poi Sainz. E’ attesa in vista della gara di domani.

Le qualifiche si sono aperte con l’eliminazione nel Q1 di Hamilton, il britannico partirà in sedicesima posizione. Grande paura in Q2 con il grave incidente di Mick Schumacher, la qualifiche sono state interrotte. Secondo le prime indiscrezioni il pilota sarebbe cosciente, è uscito dalla macchina grazie ai soccorritori, che lo stanno portando al centro di controllo medico. Poi è arrivato il tweet della Haas.

“Abbiamo sentito che Mick è cosciente, fuori dall’auto e attualmente si sta recando al centro medico”.

We’ve heard that Mick is conscious, out of the car and currently on his way to the medical centre. #HaasF1 #SaudiArabianGP #Quali

