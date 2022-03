Inchiesta Juventus, Dybala in Procura in veste di persona informata sui fatti

SportFair

Arrivano nuovi dettagli sull’inchiesta che ha travolto la Juventus. Continua il lavoro della Procura di Torino sull’inchiesta ‘Prisma’ che aveva portato all’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Fabio Paratici, più tre tra dirigenti ed ex dell’area finanza e l’avvocato Cesare Gabasio. L’accusa era quella di emissioni di fatture per operazioni inesistenti e false comunicazioni delle società quotate in borsa.

L’ultima fase riguarda, invece, l’accordo con i calciatori per la riduzione degli stipendi da marzo 2020 a causa della pandemia da Covid-19. Dopo le perquisizioni di ieri, oggi è stato ascoltato un primo calciatore: Paulo Dybala. L’attaccante argentino non risulta indagato ma è stato sentito come persona informata sui fatti. Alle 15 avrebbe dovuto essere alla Continessa per l’allenamento, invece è stato costretto ad un cambio di programma. Dybala è stato accompagnato dal suo autista. La chiusura dell’inchiesta potrebbe, a questo punto, slittare.