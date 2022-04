Impresa di Hurkacz: elimina Medvedev al torneo di Miami, Djokovic ancora numero uno al mondo

SportFair

Ancora emozioni al torneo di Miami di tennis. Impresa di Hubert Hurkacz che ha eliminato Daniil Medvedev. Grandissimo risultato per il polacco che è volato in semifinale contro ogni pronostico. La partita si è conclusa sul risultato di 0-2, il primo set è stato molto equilibrato e il tie break si è chiuso addirittura 7-9. Nel secondo set Hurkacz ha chiuso sul 3-6. In semifinale affronterà il vincente tra Alcaraz e Kecmanovic.

Nell’altra semifinale Cerundolo contro Ruud, l’argentino ha approfittato del ritiro dell’italiano Sinner, mentre il norvegese ha vinto a sorpresa contro Zverev. Novak Djokovic resta numero uno al mondo.