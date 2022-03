Immobile-Nazionale, è finita? Le voci sull’attaccante dopo l’eliminazione dal Mondiale

SportFair

L’Italia continua ad interrogarsi dopo l’eliminazione al Mondiale in Qatar del 2022. Sono in corso valutazioni, in particolar modo dal Ct Roberto Mancini che potrebbe anche decidere di dimettersi. E’ tantissima la delusione per l’obiettivo fallito, la Nazionale italiana non disputerà il Mondiale per la seconda volta consecutiva. Gli azzurri sono stati sconfitti in casa dalla Macedonia, la partita si è conclusa sul risultato di 0-1 con il gol in pieno recupero dell’ex Palermo Trajkovski.

In tanti sono finiti sul banco degli imputati, dall’allenatore ai calciatori. Non sono state risparmiate le critiche anche nei confronti di Ciro Immobile, l’attaccante della Lazio si è confermato ancora una volta in difficoltà con la maglia della Nazionale. E’ un attaccante eccezionale in fase realizzativa, ma con la casacca azzurra non è riuscito a dimostrare le sue qualità.

Non è da escludere una decisione a sorpresa. Secondo Repubblica, infatti, Immobile starebbe pensando di lasciare la Nazionale e dedicarsi interamente alla Lazio. L’attaccante non sarebbe soddisfatto della situazione in Nazionale, il gioco della squadra lo penalizza, e si sarebbe stancato dei continui attacchi ricevuti.